الكويت تعلق الطيران وتغلق جميع المنافذ البرية والبحرية حتى أول يناير المقبل

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية. وأوضح المزرم - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه تقرر بدء تطبيق قرار الغلق اعتبارا من الساعة 11:00 مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.

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