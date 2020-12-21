وفق ما أوردت شبكة بلومبيرج الأمريكية، فقد ذكرت السلطات السعودية ممثلة في وزارة الصحة السعودية، أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي كورونا الروسي والصيني، في 2021، إضافة إلى لقاحات كورونا الأخرى، كلقاح فايزر وبيونتيك.
وخلال مقابلة مع بلومبيرج، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، اليوم الاثنين :إن "المملكة تجري محادثات مع روسيا والصين للحصول على لقاحات لفيروس كوفيد-19، بعد أن تبنت المملكة برنامجا لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك".
أضاف عسيري أن "المحادثات مستمرة ويجري تبادل البيانات، لكن المملكة لم تتوصل بعد إلى قرار، ولا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى المملكة ربما حتى الربع الأول من عام 2021".
وتابع عسيري "أن المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات "فايزر"، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علما بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجانا بمن فيهم الوافدين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبر سار في السعودية.. موعد وصول لقاحين جديدين لعلاج كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.