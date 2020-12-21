العالم يتأهب ضد تحور كورونا| اِعرف أبرز دول حظرت رحلاتها الجوية مع بريطانيا

بدأت عدة دول في جميع أنحاء العالم، أمس الأحد، في إغلاق حدودها ووقف جميع رحلاتها الجوية القادمة من بريطانيا بسبب مخاوف من السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والتي قالت لندن أعلنت إنها "خارجة عن السيطرة".

وتسببت السلالة الجديدة من الفيروس في ارتفاع أعداد إصابات كورونا في بريطانيا، وخروج الوضع عن السيطرة، ما أدى إلى فرض قيود جديدة مشددة وإلغاء احتفالات نهاية السنة، وذلك بعد انتشارها بسرعة أكبر من سابقتها، إلا أنها لا يعتقد أنها أشد فتكا منها.

في ما يلي الدول التي أعلنت حظر السفر حتى الآن:

هولندا

وكانت أولى الدول الأوروبية التي قررت حظر السفر من وإلى بريطانيا حتى العام الجديد. وقالت الحكومة الهولندية على موقعها على الإنترنت: إن الأمر سيكون ساريا المفعول اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر وحتى 1 يناير على أقرب تقدير.

وأضافت في بيان: "بانتظار المزيد من المعلومات وشرح الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، يوصي معهد الصحة العامة بضرورة الحد من إدخال هذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد من أو التحكم في تحركات الركاب".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، في 3 دول أخرى، هم الدنمارك وهولندا، وأستراليا.

بلجيكا

وكانت ثاني الدول التي تعلن الخطوة نفسها، حيث أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الأحد، أن بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات "يورو ستار" من المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 24 ساعة بدءًا من منتصف الليل كإجراء وقائي بعد تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وفرضت بلجيكا هذا الأمر مع استمرار المشاورات العلمية، إذ أكد دي كرو أنه يمكن تمديد ذلك إذا علمت البلاد معلومات أكثر.

وبعد ذلك انضمت إيطاليا والنمسا إلى هولندا وبلجيكا في حظر السفر من المملكة المتحدة بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لكنهما لم يتحدثان عن تفاصيل أكثر بشأ

ايطاليا

وأعلنت إيطاليا عن إجراءاتها، منتصف نهار الأحد، ولكن من غير المعروف إلى متى سسيستمر هذا القرار.

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إنه وقع مرسوما "يمنع الرحلات الجوية من بريطانيا ويمنع دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك في الأيام ال14 الماضية إلى إيطاليا".وأضاف البيان أن أي شخص موجود حاليا في إيطاليا وسافر أخيرا من بريطانيا يجب أن يخضع لفحص فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنه تم في إيطاليا رصد مصابين بالسلالة الجديدة للفيروس عادوا أخيرا من بريطانيا.

النمسا

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية الأحد أن فيينا تعمل على وضع تفاصيل بشأن حظر السفر من بريطانيا.

فرنسا

أعلنت فرنسا الاحد وقف جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الاحد الإثنين بما في ذلك الرحلات "المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر والسكك الحديد".

ويأتي الحظر المفروض على كل الشحنات باستثناء البضائع بلا مرافقة، بينما تعمل شركات لنقل البضائع بجد عبر القناة قبل أيام من انسحاب بريطانيا نهائيا من البنى التجارية للاتحاد الأوروبي.

ألمانيا

قال وزير الصحة ينس شبان إن ألمانيا أوقفت جميع الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة اعتبارا من منتصف ليل الأحد على أن يستمر هذا الحظر حتى 31 ديسمبر في مرحلة أولى. ولا يشمل القرار رحلات الشحن الجوي.

وصرح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس بأن برلين "تعمل بالفعل على إجراءات" لتمديد التعليق خلال يناير، عندما يعني انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها لن تخضع بعد الآن لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تسمح بحظر الطيران.

إيرلندا

أعلنت إيرلندا منع جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الأحد الإثنين ولمدة 48 ساعة على الأقل.

كندا

صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه نتيجة لاكتشاف النوع الجديد للفيروس ستحظر كندا جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 72 ساعة. وأضاف في تغريدة على تويتر أن الذين وصلوا من بريطانيا الأحد سيخضعون لفحوص ثانوية و"إجراءات متقدمة".

السويد

قال وزير الداخلية السويدي مايكل دامبرغ لقناة "إس في تي" العامة إن البلاد "تستعد" لحظر دخول الأشخاص من بريطانيا "في أسرع وقت ممكن"، موضحا أنه يتوقع قرارا رسميا الاثنين.

فنلندا

أعلنت وكالة تراخيص النقل "ترافيكوم" مساء الأحد أنه لن يُسمح لرحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة بالهبوط في فنلندا لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف يوم الإثنين.

سويسرا

قالت سويسرا إنها ستعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا حيث تم اكتشاف نوع مماثل من الفيروس اعتبارا من منتصف ليل الأحد "حتى إشعار آخر".

دول البلطيق

علقت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة. وستسمح ليتوانيا للرحلات الجوية بالتوجه إلى بريطانيا لكن إستونيا ولاتفيا أوقفتا هذه الرحلات أيضا.

ومنعت لاتفيا حركة نقل ركاب الحافلات والعبارات أيضا من المملكة المتحدة وإليها، في حظر يدخل حيز التنفيذ الاثنين ويستمر حتى نهاية العام.

بلغاريا

قالت بلغاريا إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها بدءا من منتصف ليل الأحد الاثنين حتى 31 كانون الثاني/يناير. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق فرض حجر صحي لعشرة أيام لأي شخص يصل من المملكة المتحدة.

رومانيا

حظرت رومانيا جميع الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها لأسبوعين اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.

كرواتيا

قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إن بلاده "ستعلق موقتا حركة النقل الجوي للركاب لمدة 48 ساعة".

تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا والدنمارك حيث تم اكتشاف تسع إصابات بالسلالة الجديدة، وهولندا وجنوب إفريقيا.

إيران

قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وسط مخاوف من تفشي سلالة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الجديدة.

اسرائيل

قالت إسرائيل إنها تمنع دخول الأجانب القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا. كما أعلن بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزارة الصحة قواعد صارمة للإسرائيليين العائدين من تلك الدول، موضحين إنه سيتم حجزهم في فنادق يديرها الجيش ومخصصة للحجر الصحي.

السعودية

أوقفت السعودية الأحد كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.

وسيُطلب من الركاب الذين وصلوا إلى المملكة من أوروبا، أو أي بلد تم اكتشاف السلالة الجديدة فيه، اعتبارا من الثامن من ديسمبر عزل أنفسهم لمدة أسبوعين والخضوع لفحص كورونا.

الكويت

أضافت الكويت بريطانيا إلى لائحة الدول "العالية الخطورة" ورحلات الطيران المحظورة.

عمان

قررت ‏سلطنة عُمان، منع الدخول والخروج من كافة المنافذ اعتبارا من الغد ولمدة أسبوع.

تونس

قررت تونس اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، حظر أي عملية إجلاء للجزائريين من بريطانيا، وذلك بعد تفشي سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة

روسيا

قررت روسيا اليوم الإثنين تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا.

السلفادور

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيله في تغريدة على تويتر إن أي شخص كان في بريطانيا أو جنوب إفريقيا خلال الأيام الثلاثين الماضية لن يُسمح له بدخول البلاد.

الدنمارك

وقال وزير النقل الدنماركي، إن سلطات بلاده قررت تعليق الرحلات من بريطانيا إلى الدنمارك لمدة 48 ساعة بدءا من يوم الاثنين عند الساعة 10:00 بتوقيت وسط أوروبا.

هونج كونج

كما أعلنت هونج كونج، اليوم، أنها ستحظر جميع الرحلات الجوية من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا هناك.

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحفيين " اعتبارا من منتصف الليل لن يكون هناك المزيد من رحلات الركاب القادمة من بريطانيا إلى هونج كونج".