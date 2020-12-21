تونس تعلق الرحلات الجوية مع 3 دول لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة النقل التونسية فى بيانها، اليوم، أن تعليق الرحلات يشمل الوصول والمغادرة والعبور مع الوجهات الثلاث حتى إشعار آخر. كما يشمل التعليق عدم قبول الوافدين الذين أقاموا فى تلك الدول.

وكانت آخر إحصائيات أعلنتها وزارة الصحة التونسية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى 120 ألف إصابة مؤكدة منذ فبراير الماضى، بينهم 87 ألفا و884 متعافين، فيما بلغ عدد الوفيات 4851 حالة.