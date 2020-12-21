تركيا تعاقب النائبة الكردية ليلى غوفن بالسجن 22 عامًا

جدة - نرمين السيد - عاقبت محكمة تركية، اليوم الإثنين، ليلى غوفن، النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، بالسجن أكثر من 22 عامًا، بعدما وجهت لها اتهامات تتعلق بالإرهاب.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، جردت محكمة فى ديار بكر التركية، ليلى غوفن من حصانتها البرلمانية فى يونيو، متهمة إياها بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون".

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