كورونا يوقع أكثر من 14 ألف وفاة فى كندا منذ ظهوره

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيانات الصادرة عن جونز هوبكنز، فإنه بعد مرور 47 أسبوعًا من تسجيل أول حالة، بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى كندا نحو 14.245 وفاة، بينما تعافى 422.175 حالة من المصابين بالوباء.

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