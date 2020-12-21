وكالة الأدوية الأوروبية: اعتماد لقاح فايزر الليلة وفوائده أكبر من أضراره

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن المفوضية الأوروبية ستمنح لقاح فايزر الموافقة النهائية الليلة، مؤكدة أن توفير لقاحات كورونا ستكون أولوية قصوى لوكالة الأدوية الأوروبية، وأنها أوصت بترخيص مشروط للقاح شركة فايزر الأمريكية.





وفى مؤتمر صحفى بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مساء اليوم الإثنين، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن الأدلة أثبتت أن فوائد لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا أكبر من أضراره، حسبما نقلت "العربية". وأضافت الوكالة: "قدنا الجهود الدولية لتطوير لقاحات مضادة لـ كورونا، وكانت السلامة أولوية بشأن لقاح فايزر، وتأكدنا من ذلك". وشددت الوكالة الأوروبية على أنه لا توجد أدلة على عدم فعالية لقاح فايزر ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتى تم رصدها فى بريطانيا وأستراليا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا.

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