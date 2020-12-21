السعودية تطالب بالتسجيل للحصول على اللقاح

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزارة اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تسجيل 168 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 361.178 حالة، من بينها 2958 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 410 حالات حرجة.

كما تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 352.089 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 6131 حالة، بإضافة 9 حالات وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 36.373 فحص مخبرى جديد.