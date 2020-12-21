عاجل.. إغلاق مطار الخرطوم 15 يوما أمام رحلات بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الطيران المدنى فى السودان، اليوم الإثنين، إغلاق مطار الخرطوم لمدة 15 يومًا، أمام الرحلات القادمة من هولندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





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