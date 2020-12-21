مراقبة الأدوية بالاتحاد الأوروبي: لا دليل على ضعف لقاح فايزر أمام سلالة كورونا الجديدة

كشفت وكالة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، عن أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاح فايزر - بيونتيك سيكون غير فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة.

ولا تزال هناك معلومات جديدة واردة ، وتحتاج إلى تقييم كامل ، مثل التقارير الأخيرة حول المتغير الجديد، وهذه هي القضايا التي تحتاج إلى تقييم علمي بالكامل.

وقال كوك في مؤتمر صحفي: في الوقت الحالي، لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاح لن يعمل ضد البديل الجديد.

وبلغت حصيلة كوفيد 19 العالمية 76794181 حالة ، وتتصدر الولايات المتحدة بعدد (17.8 مليون). وبلغ عدد القتلى في العالم 1.692 مليون، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند في بالتيمور ، والتي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى. وبدأ عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي وخارجه تعليق السفر الى المملكة المتحدة يوم الأحد بسبب المخاطر المرتبطة باكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك. ويوم السبت الماضي، أغلقت حكومة المملكة المتحدة عمليا أجزاء من البلاد ، بما في ذلك لندن ، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف حالات كورونا كوفيد 19 الجديدة نتجت عن سلالة الفيروسات التاجية المتحولة التي يمكن أن تنتقل بسرعة تصل إلى 70٪. وفي الوقت نفسه، تتصدر الولايات المتحدة والهند والبرازيل من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا. ولوحظ أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بـ كوفيد 19 في الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

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