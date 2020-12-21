وزير الخزانة الأمريكية: القراصنة لم يستطيعوا اختراق أنظمتنا السرية

قال وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين إن اختراق "سولارويندز" الذي استهدف وزارة الخزانة قد أثر على أنظمة الوكالة غير المصنفة، لكن يبدو أنه لم يؤثر على أنظمتنا السرية في الوزارة.

وأضاف منوتشين في حديث لشبكة سي إن بي سي اليوم الاثنين "في هذه المرحلة لا نرى أي اختراق لأنظمتنا السرية، وقد تم الوصول إلى أنظمتنا غير السرية"

وتابع وزير الخزانة الامريكية قائلا "أؤكد لكم أننا فوق كل هذا"، في إشارة إلى الخرق.