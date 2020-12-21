نتنياهو يدافع عن قرار غلق حدود إسرائيل.. ويجبر العائدين على العزل الذاتي

دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قرار منع الأجانب من دخول إسرائيل وإجبار الإسرائيليين الذين يعودون من دول أخرى على عزل أنفسهم في الفنادق التي تديرها الدولة، قائلا "نحن نواجه وباء جديدا ينتشر، بفيروس لم نفهمه بعد، يمكن أن تصبح هذه الطفرة المستحدثة لـ فيروس كورونا".

وأضاف نتنياهو في حديث له اليوم الاثنين نقلته "تايمز اوف اسرائيل" أن هذا هو سبب اتخاذ الحكومة خطوات لإغلاق السفر الدولي.

وتابع "أعلم أن هذا قرار صعب، ليس لدينا خيار، وأتفهم الصعوبة التي يسببها للعائلات والمسافرين للجميع، لكن هذا القرار حاسم لأنه يجب علينا حماية صحتك وحياتك ".