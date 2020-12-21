نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سلالة جديدة من كورونا.. أكثر من 30 دولة تحظر وصول الوافدين من بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت قائمة الدول التي تحظر وصول الوافدين إلى المملكة المتحدة بسبب مخاوف من انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.

تم تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة في أكثر من 30 دولة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وهونج كونج.

في مساء أمس الأحد، أغلقت فرنسا حدودها مع المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، مما يعني أنه لن تتمكن أي شاحنات أو عبّارات من الإبحار من ميناء دوفر.

وقالت الحكومة الفرنسية اليوم الأثنين إنها ستضع بروتوكولًا "لضمان استئناف الحركة من المملكة المتحدة"، على الرغم من عدم توقع اتخاذ أي قرار قبل يوم الثلاثاء.

ومن الدول الأخرى التي ستفرض حظرًا على الوافدين من المملكة المتحدة بلجيكا وكندا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ورومانيا وروسيا وسويسرا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بمقدار 35928 يوم الأحد - ما يقرب من ضعف الرقم المسجل قبل سبعة أيام.

وأُعلن عن وفاة 326 شخصًا آخر في غضون 28 يومًا من نتيجة الاختبار، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 67401.