خطوات الحصول على تصريح ممارسة أعمال الملكيه الفكريه

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خطوات الحصول على تصريح ممارسة أعمال الملكية الفكرية، قررت الهيئة السعودية للملكية أن تبدأ فى عمل تراخيص ممارسة الأعمال الملكية الفكرية وذلك فى جميع المجالات بالنيابة عن الأخرين أمام الهئية حيث تقدم هذه الخدمه توفير نشاط تقديم خدمات الملكية الفكرية كما تهدف هذه المساهمة إلى تنظيم ومتابعة تصاريح وكلاء الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تحديث الكوادر الحالية كنا سنوفر كوادر جديدة تم تأهيلها لممارسة أنشطة و خدمات الملكية الفكرية كما تشارك هذه المبادرة فى تعزيز فرص الاستثمار هذا النشاط ومتابعة دورية لكل الأنشطة التى قدموها الوكلاء ومكاتب المحاماة وذلك لرفع قيمة الطلبات ومساعدة الشركات على تقديم هذه الخدمات التى تحتوى على 25 مادة مسؤولة عن تنظيم أعمال الوكلاء ويتم عمل دراسة فى أفضل التجارب لتحقيق إستفادة كبيرة وتلبية إحتياجات المبدعين والماهريين التى توافق متطلبات السوق التى توازى الممارسات العالمية.
أهداف الحصول على ترخيص ممارسة أعمال الملكية
ومن أهدافه تطوير الكوادر الموجوده حاليا وتوفير كوادر جديدة وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق الملكيه الفكريه المساهمة فى تطوير وزيادة فرص الاستثمار ومساعدة الشركات على تقديم أجود الخدمات كما تساهم فى تقديم المساعده والخدمات لمكاتب المحاماهطريقة الحصول على ترخيص ممارسة الملكية الفكرية الفكرية والشروط الأزمة للحصول عليه
حثت الملكية الفكرية للراغبين فى معرفة خطوات الحصول على ترخيص ممارسة الاعمال الملكية الفكرية، ومعرفة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص عن طريقة التوجه لزيارة موقعها الإلكترونى أو من خلال قنوات الهئية الرسمية أو عن طريق الإتصال برقم خدمة العملاء 9200241421 ويمنع إستخدام ممارسة الأعمال الفكرية إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات الحكومية ولا بد أن يكون حاملا للجنسية السعودية وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس فى تخصيصات القانون أو العلوم أو الأنظمة أو الهندسة وأن يتم إكمال البيانات والنماذج المطلوبة.
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