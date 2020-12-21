منصة إحكام الرقمية تسجيل دخول برقم الهوية 1442 وشروط وطريقة التسجيل

منصة إحكام الرقمية تسجيل دخول برقم الهوية 1442 من الخدمات الإلكترونية التي أطلقت حتى تقوم بالعديد من المهام والالتزامات الخاصة بطلبات تملك العقارات، فإن كنت تريد امتلاك العقار قانونيًا، فإن الأمر يُحتم عليك التسجيل في منصة إحكام الرقمية ومن ثم تقديم الطلب ورفع الأوراق المطلوبة والمستندات من خلال الحصول على صورة ضوئية لأصولها، ورفعها جميعًا عبر رابط منصة إحكام الرقمية من خلال الإنترنت وفق ما سنطرحه عليكم اليوم من خطوات.

منصة إحكام الرقمية تسجيل دخول برقم الهوية

هناك العديد من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تتولى شؤون المواطنين، لامتلاك العقارات، من بينها الهيئة العامة لعقارات الدولة، التي وفرت منصة إحكام وطالبت ممن يرغبون في تقديم طلبات التملك أو التعديل عليها التسجيل أولًا في المنصة، وذلك وفق الخطوات التالية:

طريقة التسجيل في منصة إحكام الرقمية

إن كنت من راغبين في التسجيل في منصة إحكام فعليك اتباع الخطوات التالية فقط:

قم بالدخول إلى منصة إحكام الرقمية.

قم بالنقر على تبويب تسجيل الدخول، إن كان لديك حساب، فعليك إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

إن لم يكن لديك حساب بالمنصة، فعليك النقر على تبويب إنشاء حساب.

ثم عليك إدخال الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

ومن ثم كلمة المرور، وبعدها تقوم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم قم بالنقر على تبويب التحقق من البيانات، حتى يتم التأكد من صحة ما أدخلته.

الشروط والأوراق المطلوبة لطلبات التعديل وتملك العقارات

وحتى تقوم بتقديم طلب التعديل للأمانة العامة، فعليك أن تقوم بتحضير المستندات التالية في البداية:

قم بتحضير كل ما يثبت صحة التملك، أو صحة الإحياء.

عليك تقديم رفع مساحي، ويمكن استخراجه من خلال أحد المكاتب الهندسية المعتمدة.

وعند زيارة منصة إحكام الرقمية تسجيل دخول برقم الهوية لإرسال الطلب، لا بد أن تعلم أن طلب تملك موجهة لصالح العقارات التي لم يصدر بحقها أحكام قضائية من وزارة العدل من قبل، وخصوصًا الأحكام النهائية، بالإضافة إلى أن مقر العقار لا بد أن يكون شرعيًا، ولا يكون صدر في حقه قرار بعدم التملك، أو أمر ملكي.