هل ينقطع الإتصال الوارد أثناء الإختبار، بسبب الظروف الراهنة والأزمة التي يمر بها العالم حاليا بسبب الوباء المنتشر فقد اتخذت معظم الدول قرار استمرار التعليم ولكن بشكل الكتروني وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والحفاظ عليهم من الاختلاط وإصابة أي منهم ومن بين تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث أن وزارة التربية والتعليم السعودية أعلنت مؤخرا عن إجراء إمتحانات الصف الدارسي الأول عن بعد وسوف يتم ذلك من خلال منصات إلكترونية وهم منصة مدرستي سواء للمدارس الأهلية و الحكومية المستفيدة من تلك المنصة.

الاختبارات الإلكترونية لا تقطع الاتصال الوارد

وزارة التربية والتعليم السعودية أكدت على أنه أثناء تأدية الإمتحان فإن الاتصال الورد في هذا الوقت لا يتم قطعه ولكن الوزارة نصحت بعدم الرد على تلك المكالمة وذلك لكي يتمكن الطالب من أداء الإمتحان والانتهاء منه في الوقت المحدد وأوضحت الوزارة عدد من الإرشادات للطلاب يفضل اتباعها والالتزام بها.

يفضل أن يدخل الطالب مبكر قبل الإمتحان على الأقل بخمسة دقائق من أجل معرفة التعليمات الإرشادية التي وضعها المعلم بشأن الإمتحان.

في حال وجود صعوبة أثناء الإمتحان نصحت الوزارة بأن يشارك المعلم من أجل تقديم الدعم و إيجاد حل.

يجب قراءة السؤال بصورة جيدة قبل البداء في الإجابة.

يجب على الطالب إلا يتردد في سؤال المعلم.

بعد الانتهاء من إجابة السؤال يتم الضغط على مكان آخر خارج السؤال وذلك من أجل عدم تغير الإجابة.

يجب استخدام اللغة الغربية أو اللغة الانجليزية بشكل صحيح أثناء تأدية الاختبار.

يفضل أن يركز الطالب في الاختبار وأن يؤديه قبل انتهاء الوقت المحدد.

سوف يتم غلق الإمتحان بعد إنهاء المدة المحددة له.

أهم الإرشادات التي ذكرتها وزارة التربية والتعليمطريقة اختبارات الفصل الدراسي الاول بالسعودية

سوف يؤدي طلاب المملكة العربية السعودية الاختبارات بشكل إلكتروني عبر المنصة التي حددتها الوزارة وذلك من أجل الحفاظ على الطلاب واتباع نظام التباعد بينهم وتعمل الوزارة على توفير كل ما يحتاجه الطلاب وبث المناهج عبر منصات إلكترونية وقنوات تلفزيونية يقدمها أفضل نخبة من المعلمين.