منيو مطعم بيوتي، مطعم بيتوتي من أفضل المطاعم التي، تقدم الوجبات الشهية المختلفة في المملكة العربية السعودية وله أكثر من فرع واسعاره مناسبة للجميع ويقدم المطعم الواجبات الصينية التي لها عشاقها والمطعم يعمل دائما من الساعة الحادي عشرة صباحا وحتي الساعة الواحدة صباحا وسوف نقدم فيما يلي فروع المطعم وقائمة المنيو.

فروع المدينة، يوجد المطعم في المدينة المنور، وطريق الملك عبدالله، المبعوث.

فروع جدة، شارع حراء، طريق الأمير سلطان المحمدية، البغدادية الغربية، شارع صاري بجور بنك ساب، أبحر الشمالية، أبحر الجنوبية، حي السلامة بجد.

فروع مكة، الشوقية، شارع عبد الله بن عباس، مكة.

فروع مطعم بيتوتي في السعوديةمنيو مطعم بيتوتي في السعودية

يقدم مطعم بيتوتي الموجودة في المملكة العربية السعودية منية يحتوي على العديد من الأصناف المختلفة مثل.

دجاج كندو بالإضافة لبذور السمسم.

دجاج بالصوص الحار والثوم، ويتكون من دجاج وثوم مطحون وبصل أخضر ، وبصل وفلفل أخضر.

دجاج بالفلفل الحار وبصل وفلفل أخضر وبصل أخضر.

دجاج بالصلصة السوداء، ويتكون من دجاج، وجزر وكرفس وبصل أخضر والفاصوليا السوداء و مشروم وبصل وجزر.

دجاج حلو وحامض، دجاج ،فلفل أخضر واناناس وجزر وبصل.

دجاج تسو، بصل اخضر ، دجاج حار ، سمسم.

دجاج كاري، يضم الطبق الدجاج، بازلاء خضراء، فلفل أخضر ، كوسة، جزر، بطاطس، بصل.

دجاج مع الخضار، دجاج، فطر، ذرة صغير، كرفس، فلفل أخضر، بصل، جزر.

لحم بالثوم والصوص الحار، وهو لحم بقري، بصل، فلفل أخضر، ثوم، بصل اخضر.

لحم سيشوان، لحم بقري، كرفس، جزر، فلفل أخضر، بصل.

لحم تشاينيز ستيك، جزر ،فلفل أخضر،بصل.

لحم بالكاجو، لحم بقري، جزر، كوسة، كاجو، بازلاء خضراء، بصل.

لحم كاري، لحم بقري، كوسة، فلفل أخضر، بصل، بازلاء خضراء، جزر، بطاطس، فلفل أخضر.

لحم كندو، لحم وبذور السمسم.

لحم مع البصل الأخضر.

أطباق الدجاجأطباق اللحوم

ويوجد في المنيو أطباق الشوربة وأطباق السمك وأطباق الأرز والمقبلات وأطباق الجمبري والوجبات المتكاملة بالإضافة إلى الحلويات والمشروبات وحصل المطعم على آراء إيجابية كثيرة ونصح العديد لزيارته وتناول الطعام الشهي الذي يقدمه المطعم.