تسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية وطريقة إدخال الدورات التدريبية في نظام فارس

نظام فارس للخدمة الذاتية، هذه الخدمة وفرتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، لكي يتم التواصل بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم، حيث أن يعتبر النظام يعتبر بمثابة نظام فرعي نظام فارس للموارد البشرية، بالإضافة إلى ذلك أن الغرض الأساسي من إنشاء نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ هجرياً، توفير الوقت والجهد للمعلمين والمعلمات، وتلبية جميع متطلباتهم، حيث أن نظام فارس يقدم جميع الخدمات المتصلة بالتعليم بالمملكة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم تسجيل الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية، ثم بعد ذلك طريقة إدخال الدورات التدريبية في نظام فارس.

يجب الضغط على الدخول للخدمة الذاتية. ثم بعد ذلك كتابة الاسم، وكلمة المرور والتأكد من كافة المعلومات والبيانات المطلوبة. يجب إدخال الرمز المرئي. ثم بعد ذلك الضغط على “تسجيل الدخول”.

تسجيل الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية :

نظام فارس الخدمة الذاتية، يعد لأي عامل الذهاب والدخول إلى المؤسسة التعليمية، لكي يتم الوصول بسهولة إلى نظام فارس الإلكتروني الرسمي، ولذلك يمكن الدخول على رابط نظام فارس، ولذلك يجب على المواطن السعودي إدخال البيانات الخاصة به سليمة، والتأكد منها أيضا، وفي النهاية سوف يظهر لك خدمة الموقع مباشرةً.

يجب الضغط على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية. ثم بعد ذلك اختيار صلاحية بياناتي. ثم اختيار أيقونة “البرامج التدريبية”. ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة إضافة دورة.

طريقة إدخال الدورات التدريبية في نظام فارس :

ومن الجدير بالذكر أن دون البيانات ودرات، وهذا يشمل اسم جهة التدريب، وموضع البرنامج التدريبي أيضاََ، ونوع التدريب، الدولة، والمدينة، وتاريخ بداية الدورة، ونهاية الدورة أيضاََ، المدة، الوحدة أيضا، ولذلك يجب الضغط على تطبيق الاستمرار التسجيل مباشرة، حيث أن أرفع المرفقات، والتي تشكل شهادة الدورة التدريبية، للتطبيق، ويجب التأكد من صحة البيانات الخاصة به، ثم اختيار أيقونة التنفيذ.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ هجرياً، يعتبر نظام فارس من المراحل المهمة في النظام الحكومي، ولذلك الكثير من الموظفين في الحكومة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك يريدون الاستعلام والإطلاع على الخدمات المقدمة من قبل الخدمة الذاتية بياناتي، ومن الجديد بالذكر أن هذا يساعد في تسهيل الأمور والوصول إلى الخدمات المختلفة العديدة.