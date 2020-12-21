أوضح متحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن بعض أعراض فيروس كورونا المستجد "ما زالت تظهر" على الرئيس إيمانويل ماكرون، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "حالته العامة مستقرة".

وكانت الفحوص قد أظهرت، الخميس، إصابة ماكرون (43 عاما) بـ"كوفيد-19"، مما أجبره على الخضوع لعزل صحي ومتابعة مهامه عن بعد عبر تقنية الفيديو. ويخضع الرئيس الفرنسي للحجر الصحي في منتجع "لا لونتيرن" الرئاسي، قرب قصر فرساي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعراض كورونا لا تزال "تطارد" ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.