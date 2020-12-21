إسبانيا تمنع دخول القادمين من بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم، أنها ستمنع دخول جميع المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين ابتداء من يوم غد، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.





وقالت الحكومة الإسبانية، فى بيان، بجسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم بالفعل اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة. وتابعت، أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التى أعلنت قرارها بشأن منع الدخول فى وقت متأخر أمس الأحد.

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