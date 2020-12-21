انفجار رتل للتحالف الدولى وسط العراق بعبوة ناسفة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا موقع "السومرية نيوز"، قال مصدر أمنى عراقى، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء عبور رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى على طريق بابل السريع، لافتًا إلى أن التفجير أسفر عن إلحاق أضرار مادية بسيطة دون تسجيل أى خسائر بشرية.

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