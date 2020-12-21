وزير الصحة الكويتى: تعليق الطيران استهدف منع وصول السلالة الجديدة لكورونا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة الكويتى، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن قرار تعليق حركة الطيران من وإلى مطار الكويت، وكذلك اغلاق كافة المنافذ الحدودية البحرية والبرية، مع استثناء عمليات الشحن، يستهدف منع وصول السلاسة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت.





وأضاف الصباح، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، بقصر السيف، عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الكويتى، بحضور رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتى أصدر قرار تعليق الطيران، كاجراء احترازى، إلى حين معرفة الحقائق حول السلالة الجديدة للفيروس.

ودعا وزير الصحة الكويتى، المواطنين والمقيمين، إلى وقفة جادة لمواجهة السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس، مؤكدا ضرورة عدم التهاون، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعى، حفاظا على أمن وسلامة المجتمع الكويتى.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أنه سيتم مراجعة العمل بقرار تعليق رحلات الطيران من وإلى مطار الكويت الدولى، وكذلك أغلق جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية فى البلاد، فى ضوء ما يستجد من أمور.

وأوضح المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتى كلف كل من وزارة الداخلية، والإدارة العامة للطيران المدنى، والإدارة العامة للجمارك الكويتية ومؤسسة الموانيء الكويتية بتنفيذ قرار تعليق الطيران وإغلاق جميع المنافذ الحدودية.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، تعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولى وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وذلك اعتبارا من الساعة 11:00 من مساء اليوم الاثنين، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.