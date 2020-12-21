 بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد دون حضور شعبى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وستقتصر المشاركة فى الطقوس الدينية، على أعداد قليله من الرهبان، ورجال الدين، حيث من المقرر أن يتم بث القداس الاحتفالى مباشرة على شاشات تليفزيون فلسطين.

وتحتفل الطوائف المسيحية التى تعتمد على التقويم الغربى "من بينها أبناء الطوائف الكاثوليكية"، بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بينما تحتفل الطوائف التى تعتمد التقويم الشرقى "بينها الأرثوذكس" بالعيد يوم 7 يناير.