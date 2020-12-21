جدة - نرمين السيد - وستقتصر المشاركة فى الطقوس الدينية، على أعداد قليله من الرهبان، ورجال الدين، حيث من المقرر أن يتم بث القداس الاحتفالى مباشرة على شاشات تليفزيون فلسطين.
وتحتفل الطوائف المسيحية التى تعتمد على التقويم الغربى "من بينها أبناء الطوائف الكاثوليكية"، بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بينما تحتفل الطوائف التى تعتمد التقويم الشرقى "بينها الأرثوذكس" بالعيد يوم 7 يناير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد دون حضور شعبى بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.