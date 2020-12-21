عاجل.. دخول وزير دفاع إسرائيل ورئيس الوزراء العزل الصحى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - دخل وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، ورئيس الوزراء بالوكالة، إلى العزل الصحى بعد مخالطتهما مصابًا بفيروس كورونا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية منذ قليل.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، طالب حكومته خلال اجتماع طارئ اليوم الإثنين، بغلق المجال الجوى الإسرائيلى أمام جميع الرحلات القادمة من الخارج، فى محاولة لوقف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تم اكتشافها فى بريطانيا.

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