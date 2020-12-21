جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، قال الجيش اليمنى إن قواته المرابطة فى بلدة نهم نجحت فى إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى، فى سماء المديرية الواقعة إلى الجهة الشرقية من محافظة صنعاء.
ويخوض الجيش اليمنى معارك عنيفة فى محافظة مأرب النفطية شرقى البلاد، بغطاء جوى من قوات التحالف العربى، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتلى وجرحى.
وأشار البيان إلى أن الجيش اليمنى وقبائل مأرب الشعبية خاضت معارك شرسة فى أطراف "جبل مراد"، بعدما تسللت مليشيات الحوثى إلى أحد المواقع العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. الجيش اليمنى يسقط مسيرة مفخخة للحوثيين شرق صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.