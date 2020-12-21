عاجل .. الجيش اليمنى يسقط مسيرة مفخخة للحوثيين شرق صنعاء

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، قال الجيش اليمنى إن قواته المرابطة فى بلدة نهم نجحت فى إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى، فى سماء المديرية الواقعة إلى الجهة الشرقية من محافظة صنعاء.

ويخوض الجيش اليمنى معارك عنيفة فى محافظة مأرب النفطية شرقى البلاد، بغطاء جوى من قوات التحالف العربى، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتلى وجرحى.

وأشار البيان إلى أن الجيش اليمنى وقبائل مأرب الشعبية خاضت معارك شرسة فى أطراف "جبل مراد"، بعدما تسللت مليشيات الحوثى إلى أحد المواقع العسكرية.