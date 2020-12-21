رئيس الوكالة الذرية الإيرانية: قانون تفعيل برنامج الأسلحة النووية به انتهاك خطير للدستور

قال نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن السلطات التشريعية الإيرانية لم تفكر في تمويل مشروع القانون الذي تم إقراره مؤخرًا بشأن تفعيل البرنامج النووي للبلاد.

وأضاف صالحي لبوابة الأخبار الإيرانية "انتخاب" "لدينا القدرة على تنفيذ ما هو متوقع منا، لكن يجب أن أقول ما يلي، افترض أننا مكلفون ببناء 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6، حسنًا، يمكننا فعل ذلك، لكن لم يتم إخبارنا من الذي سيقدم المال".

ووفقًا للمسؤول الايراني، فإن عدم وجود تسهيلات مالية وراء مشروع القانون يعد انتهاكًا خطيرًا للدستور الإيراني، وبينما أعرب عن دهشته من أن مجلس صيانة الدستور أقر مشروع القانون على الرغم من هذا الخلل، لم يقترح أي حل قابل للتطبيق لهذه القضية.

وتابع: لا يمكننا الذهاب إلى البرلمان ونقول له أن يعطينا المال، بل يجب أن نوجه هذا السؤال إلى الحكومة ونطلب الأموال من هيئة التخطيط والميزانية التي أكدت من جانبها عدم توفر الوسائل اللازمة لهذا المشروع.

ولم يستبعد المسؤول الإيراني أن عدم وجود تسهيلات مالية قد يعيق تطبيق القانون "غير المكتمل".