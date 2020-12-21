رئيس الوكالة الذرية الإيرانية: قانون تفعيل برنامج الأسلحة النووية به انتهاك خطير للدستور

قال نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن السلطات التشريعية الإيرانية لم تفكر في تمويل مشروع القانون الذي تم إقراره مؤخرًا بشأن تفعيل البرنامج النووي للبلاد.
وأضاف صالحي لبوابة الأخبار الإيرانية "انتخاب" "لدينا القدرة على تنفيذ ما هو متوقع منا، لكن يجب أن أقول ما يلي، افترض أننا مكلفون ببناء 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6، حسنًا، يمكننا فعل ذلك، لكن لم يتم إخبارنا من الذي سيقدم المال".
ووفقًا للمسؤول الايراني، فإن عدم وجود تسهيلات مالية وراء مشروع القانون يعد انتهاكًا خطيرًا للدستور الإيراني، وبينما أعرب عن دهشته من أن مجلس صيانة الدستور أقر مشروع القانون على الرغم من هذا الخلل، لم يقترح أي حل قابل للتطبيق لهذه القضية.
وتابع: لا يمكننا الذهاب إلى البرلمان ونقول له أن يعطينا المال، بل يجب أن نوجه هذا السؤال إلى الحكومة ونطلب الأموال من هيئة التخطيط والميزانية التي أكدت من جانبها عدم توفر الوسائل اللازمة لهذا المشروع.
ولم يستبعد المسؤول الإيراني أن عدم وجود تسهيلات مالية قد يعيق تطبيق القانون "غير المكتمل".
وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني ، يتعين على طهران إبقاء مستوى تخصيب اليورانيوم أقل من 3.67 في المائة واستخدام الجيل الأول فقط من أجهزة الطرد المركزي IR-1.
ونص مشروع القانون الجديد على زيادة مستوى التخصيب إلى 20 في المائة واستخدام 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2M وما لا يقل عن 174 جهازًا متقدمًا من طراز IR-6 ، مع توقع زيادة عددها إلى 1000 بحلول نهاية العام.
وكان مشروع القانون قيد الإعداد منذ فترة طويلة ، لكن الخبراء يعتقدون أن البرلمان الإيراني سارع به في أعقاب اغتيال الفيزيائي النووي محسن فخري زاده ، أحد الشخصيات الرئيسية وراء البرنامج النووي الإيراني، وتحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني ضد القانون الجديد.
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