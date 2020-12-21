رسالة عاجلة من البحرين لدولة قطر بشأن أزمة الصيادين

أعلنت دولة البحرين، اليوم الاثنين، استعدادها للتفاوض المباشر مع قطر للوصول إلى اتفاق لحل أزمة السماح للصيادين بالبلدين لممارسة نشاطهم بشكل طبيعي.

وقال نبيل الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "استنادًا لموقف مجلس النواب الممثل لرغبة المواطنين، أشار مجلس الوزراء إلى أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي".

وأضاف الحمر أن مجلس الوزراء، ثمّن خلال اجتماعه الاثنين، على أهمية التوجيهات الملكية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية.

وشدد مجلس الوزراء البحريني على ضرورة قيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات.

وأشار الحمر إلى أن "مجلس الوزراء شدد على أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة، بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية، وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية".