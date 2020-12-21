استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في قاعدة الصخير الجوية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عقد الملكان مباحثات في البحرين اليوم الاثنين، تناولت العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيزها في المجالات كافة.
وأضافت أن الاثنين بحثا في قصر الصخير المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.
وأكد العاهل الأردني "اعتزاز الأردن قيادةً وشعبًا بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمعه مع البحرين وشعبها الشقيق، معربًا عن تقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى على حفاوة الاستقبال".
ومن جانبه، "أشار العاهل البحريني إلى تميز العلاقات الأردنية البحرينية التاريخية على مختلف المستويات، مثمنًا الدور المهم الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفع قدمًا بمسيرة العمل العربي المشترك والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
كما تطرق اللقاء إلى بحث تداعيات وباء كورونا الاقتصادي وآليات التعاون المشتركة من أجل تخفيف آثار الوباء الإنسانية والاقتصادية.
كما أكدت المباحثات على "إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والبحرين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والقضايا العربية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل البحريني يستقبل ملك الأردن.. ماذا دار بينهما؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.