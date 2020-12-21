بسبب كورونا الأكثر عدوى.. السودان يعلن تعليق حركة الطيران مع بريطانيا

أعلنت حكومة دولة السودان اليوم الاثنين عن تعليق حركة الطيران من وإلى المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر عدوى ويأتي ذلك بعد أن بدأت دول في الاتحاد الأوروبي وخارجه تعليق السفر مع المملكة المتحدة بسبب المخاطر المرتبطة باكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

ويوم السبت، أغلقت حكومة المملكة المتحدة عمليا أجزاء من البلاد ، بما في ذلك لندن ، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف جميع حالات COVID-19 الجديدة نتجت عن سلالة من فيروس كورونا المتحور الذي يمكن أن ينتقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة بشكل أسرع.

بينما هرع مواطنو المملكة المتحدة من المناطق المغلقة قبل عيد الميلاد ، اختارت العديد من الدول إغلاق الحدود مع المملكة المتحدة بأكملها في محاولة لمنع استيراد السلالة الجديدة.

وقامت إيطاليا، حيث تم اكتشاف السلالة المتحولة بالفعل في أحد العائدين من المملكة المتحدة ، بتعليق جميع الوافدين من مطارات المملكة المتحدة وحظرت دخول الأشخاص الذين لديهم سجل سفر في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

لقد وقعت مرسومًا جديدًا يمنع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة ويمنع دخول أولئك الذين زاروا المملكة المتحدة خلال الـ 14 يومًا الماضية. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا في بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت إن أولئك الذين وصلوا بالفعل إلى إيطاليا من المملكة المتحدة سيخضعون للفحص.

كما تعلق إستونيا الحركة الجوية مع المملكة المتحدة بحلول نهاية العام ، كما أعلن رئيس الوزراء جوري راتاس.

ووافقت الحكومة على الحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات ، وإلى جانب الدول الأخرى ، تعليق الحركة الجوية مع المملكة المتحدة مؤقتًا حتى العام الجديد.

ودعت ليتوانيا في وقت سابق إلى اجتماع عاجل للجنة الطوارئ الحكومية لاتخاذ قرار بشأن تدابير الاستجابة. قررت لجنتنا تعليق جميع رحلات الركاب [من المملكة المتحدة] إلى ليتوانيا.

وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتايت بعد الاجتماع إن القرار سيقدم إلى الحكومة.