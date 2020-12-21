في رسالة ردع لـ إيران .. البنتاجون يعلن لأول مرة مرور غواصة نووية مضيق هرمز

أفاد موقع العربية نيوز في نبأ عاجل منذ قليل بعبور غواصة نووية أمريكية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.

وقال مراسل سكاي نيوز وفقا لما نشرته على موقعها منذ قليل، ان الغواصة يو اس اس جورجيا المزودة بأكثر من 150 صاروخا "توماهوك" دخلت إلى الخليج وهي رسالة ردع لطهران والتزام بحماية حلفائنا في المنطقة.

وتأتي هذه الواقعة للمرة الأولى والتي توجه فيها وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون رسالة تحذير إلى إيران .