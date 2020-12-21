أول تعليق لـ عون على القرار التاريخي لـ برلمان لبنان في مواجهة الفساد

واعتبر "عون"، تجاوب مجلس النواب اللبناني، مع الرسالة التي وجهها إليه في 24 نوفمبر 2020، قد ترجم رغبته في أن يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ؛ كونه الطريق إلى تحقيق الإصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجع عليها الدول والمنظمات الدولية.
وثمن الرئيس اللبناني خطوة مجلس النواب في بلاده، معربا عن تمنتيه أن يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه الى التنفيذ لادانة المرتكبين وفق الأدلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق.
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