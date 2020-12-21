نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحركات خبيثة من أسامة النجيفي عميل تركيا في العراق (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول أسامة النجيفي، السياسي العراقي، تطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا، على خلفية الإعتداءات التي قامت بها الأخيرة على الأراضي العراقية .

والنجيفي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .

ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .

وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا