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تحركات خبيثة من أسامة النجيفي عميل تركيا في العراق (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - يحاول أسامة النجيفي، السياسي العراقي، تطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا، على خلفية الإعتداءات التي قامت بها الأخيرة على الأراضي العراقية . 

 

والنجيفي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .

 

ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .

 

 

وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا

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