خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي لاداء الاختبارات بالحساب الخاص للطالب عبر schools.madrasati.sa

تسجيل الدخول على منصة مدرستي لاداء الاختبارات، بدأت أمس يوم الأحد الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية، لذلك يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي لاداء الاختبارات، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم تلك المنصة لإفادة الطلاب وتقديم العديد من الخدمات لهم، ومن أبرز تلك الخدمات الاستماع إلى شروح كافة الدروس بمختلف المراحل التعليمية، وأيضا تسجيل حضور الحصص التعليمية، وأداء الواجبات من خلال المنصة، وأبرز ما تقدمه المنصة هي إمكانية أداء الاختبارات الشهرية واختبارات منتصف العام ونهاية العام من خلالها، لذلك يبحث الطلاب عن كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي لاداء الاختبارات، وهو ما سوف نستعرضه لكم في ذلك المقال، تابعوا معنا.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي لاداء الاختبارات

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية أن اختبارات الفصل الدراسي الأول سوف يتم إجراؤها من المنزل وذلك من خلال منصة مدرستي وأيضا المنصات التعليمية الأخرى التي يتم استخدامها بواسطة المدراس الحكومية والخاصة، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على تلك المنصات باستخدام الحساب الذي قد تم تسجيله سابقا من خلال الطالب، والذي كان يدخل به على المنصة للاستفادة من سماع شروح الدروس والقيام بتسجيل حضوره، وإليكم في الفقرة القادمة خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي لاداء الاختبارات.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي لاداء الاختبارات

لتسجيل الدخول على منصة مدرستي لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول يجب على الطالب إتباع الخطوات التالية :