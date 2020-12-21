رابط منصة إحكام الرقمية الجديدة لتسجيل دخول وتقديم طلب تملك العقار

رابط منصة إحكام الرقمية أطلق مؤخرًا، حيث أنه من أهم المنصات السعودية الإلكترونية، التي يوجد بها العديد من الخدمات، والتي توفر للمواطنين وقت طويل كان يقضى في مقر المؤسسات الحكومية، فحرصًا من الحكومة على منع التكدس بالمكاتب، أطلقت منصات إلكترونية ومنها كانت منصة إحكام الرقمية تسجيل دخول ولقد ازداد بحث المستفيدين من خدماتها في الفترة الأخيرة للتعرف على طريقة التسجيل في منصة إحكام الرقمية برقم الهوية وهذا ما سنطلقه لكم.

رابط منصة إحكام الرقمية

تعتبر منصة إحكام الرقمية الجديدة من المنصات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، وأعلنت خلال هذا الشهر بدء استقبال طلبات التملك العقاري إلكترونيًا من خلال المنصة، ولكن بضوابط وشروط منها:

ينبغي أن يكون تاريخ تقديم الطلب خلال عام من بدء الخدمة، والتي قد بدأت فعليًا في 20 ديسمبر 2020.

أن يكون الطلب المقدم، لعقارات لم يسبق أن حصلت على حكم قضائي نهائي من خلال المحاكم المعنية بذلك والتابعة لوزارة العدل.

ألا يكون العقار مخالف لقوانين الدولة، أو صدر ضده أوامر ملكية عليا، وألا يكون تملكه غير جائز من الناحية الشرعية.

شروط طلبات تسجيل العقارات منصة إحكامالتسجيل في منصة إحكام الرقمية الإلكترونية

من أجل تقديم طلبات تملك عقارات الهيئة العامة، برقم الهوية، عليك أن تقوم بالحصول على حساب أولًا في منصة إحكام الرقمية والتي عندما تقوم بالدخول إليها تقوم بإدراجه، ولكن إن لم لكن لديك حساب فتستطيع تسجيل حساب فوري، وذلك بالنقر على تبويب إنشاء حساب، وعليه ستقوم بإدخال المعلومات الشخصية، والتي تتمثل في الاسم وفي رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الشخصي، حتى تحصل على كود التحقق من خلاله، ومن ثم قم بتعيين كلمة سر مكونة من حروف وأرقام حتى تستطيع الدخول بها فيما بعد.

منصة إحكام تسجيل الدخول

وعند الدخول إلى منصة إحكام يتعين عليك أن تقوم برفع المستندات المطلوبة، والتي تتمثل في أوراق ومستندات ثبوتية لصحة تملك العقار، ورفع مساحي يتضمن كل المعلومات عن العقار الراغب في تقديم الطلب له، مثل رقمه، ومساحته، ونوعه كذلك أيضًا.