منصة احكام الرقمية رابط التسجيل في طلبات تمليك العقارات الكترونيا

منصة إحكام الإلكترونية Ehkaam.sa هي أكثر مواقع البحث في المملكة العربية السعودية بعد أن قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة اليوم الأحد الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بإطلاق منصة احكام الرقمية من أجل استقبال طلبات المواطنين سعودي الجنسية ممن يسكنون عقارات بدون صكوك ملكية قبل القرار الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين في التاسع من ذو القعدة لعام ١٣٨٧ هجري والذي ينص على منع الإحياء. وفي هذا التقرير نعرض لكم رابط التسجيل منصة إحكام الإلكترونية وخطوات التسجيل، وشروط امتلاك عقار عبر منصة Ehkaam.sa.

منصة احكام الرقمية رابط التسجيل

أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة رابط منصة احكام الرقمية ehkaam.sa رسميا اليوم الأحد، على أن يتم بدء استقبال طلبات تمليك عقار ابتداء من اليوم ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠، على أن يستمر فرصة تسجيل المواطنين لمدة عام منذ هذا التاريخ. على أن يكون الرابط ehkaam.sa هو رابط منصة احكام الإلكترونية للتسجيل في طلب تمليك العقارات إلكترونيا.

شروط طلب تمليك عقار منصة Ehkaam.sa

وفي هذا السياق، أشارت هيئة العامة لتمليك العقارات إلى أنه ينص قانون امتلاك العقار على بعض الضوابط والشروط التي جاءت كالتالي:

يتم تقديم الطلب بخصوص امتلاك عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، خلال عام من تاريخه ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

ألا يكون سبق الحكم بصفة نهائية بشأن العقار الذي يتقدم به المواطن عبر منصة احكام الإلكترونية .

. يمنع تماما التقدم بالحصول على ملكية عقارات ضمن العقارات المحرم امتلاكها، طبقا لقرارات خادم الحرمين الشريفين.

ألا ينفي التصوير الجوي للعقار أو تنفي المخططات تواجد إحياء في العقار المتقدم به المواطن، بعد القرار الصادر في ٩ – ١١ – ١٣٨٧ هجرية، عن خادم الحرمين.

كما خصصت الهيئة، رقما موحدا لجميع المواطنين في المملكة، للاتصال والرد على استفسارات المواطنين، على الرقم 920035544 المجاني الموحد داخل المملكة العربية السعودية.