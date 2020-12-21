عروض التميمى من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020

تتميز عروض التميمي بالخصومات علي جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الفواكه مثل فراولة مصري، وكمثري كوشي، وكلمنتين المغرب، وبرتقال أبو صرة، وكستناء الصين، وبوميلو، وجوافة، وكرز تشيلي، ويوجد أيضا جميع أنواع الأجبان مثل جبن موزاريلا مبشورة، وجبن كريمي، وجبن مربعات كيري، وجبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث، وجبن تشيدر معلب، وزبده غير معلبة ولورباك، وجبن شرائح للساندوتش أو البرجر، وجبن حلو داماس، وجبن موزاريلا مبشورة بوك، وزبدة غير مملحة المراعي، وغير ذلك من المنتجات الأخرى.

عروض التميمى اليوم

تشمل عروض التميمي هذا الأسبوع خصومات على جميع منتجاتها والتي تشمل جميع أنواع اللحوم المجمدة مثل أفخاذ دجاج، وصدور دجاج، وانصاف صدور دجاج، ودجاج كامل، وبطاطس مقلية أو مقطعة رفيعة، وبرجر بقري أو مشوي مدخن جامبو، وبرجر لحم بقري، وأجنحة دجاج، ومسحب دجاج، وجمبو هوت دوغ الكبير، وفيليه الدجاج الشهي الكبير، ونقائق الدجاج، وبرجر دجاج بالبقسماط، ويتوفر جميع أنواع المنظفات مثل مسحوق الغسيل أصناف متنوعة، ومسحوق غسيل اريال وشامبو العبايات، ومنعك الاقشمه اصناف متنوعة دواني، وجل غسيل داوني عادي، وسائل غسيل الصحون فيري، ومزيل البقع من الاقمشة فانيش اوكسي، ومنظف الحمامات فريش.

مياه اسواق التميمي 10.95 ريال.

مسحوق غسيل اصناف 16.95 ريال.

حليب بودرة 47.50 ريال.

زيت كانولا 19.95 ريال.

عصير عنب احمر،وابيض 79.95 ريال.

فيليه سمك موسي محلي 49.95 ريال.

جبار او سمك حمام 19.95 ريال.

سمك بروي 11.50 ريال.

سمك كات فيش او سردين 5.95 ريال.

فيليه هامور 92.95 ريال.

سمك سلطان ابراهيم 20.50 ريال.