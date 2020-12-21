إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 77.1 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 77.1 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن حصيلة المصابين تجاوزت 77 مليونا و185 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 54 مليونا و102 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس نحو مليون و700 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد جاءت هذه الارقام في وقت حظرت فيه دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى خرجت عن السيطرة.. وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا والسعودية ودول أخرى الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى.

وتواصل تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

وسجلت دول العالم الأحد، تراجعا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وسجلت 546 ألفا و772 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,978 حالة وفاة.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (324,869 وفاة)، والبرازيل (186,773 وفاة)، والهند (145,843 وفاة)، والمكسيك (118,202 وفاة)، وإيطاليا (68,799 وفاة).

فيما اعتبرت الإحصاءات الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (18,267,579 إصابة)، والهند (10,056,248 إصابة)، والبرازيل (7,238,600 إصابة)، وروسيا (2,848,377 إصابة)، وفرنسا (2,473,354 إصابة).