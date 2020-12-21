أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 130 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 130 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 130 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 8 غارات لطيران تجسسي مقاتل في الفازة والتحيتا والدريهمي، وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء شارع الخمسين وكيلو16 والمنظر و10 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والتحيتا والفازة.

وأشار إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 16 خرقًا بقصف مدفعي و98 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.