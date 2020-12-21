الهند تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الطيران المدنى الهندية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه نظرًا للوضع السائد فى المملكة المتحدة، قررت الحكومة الهندية تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى الهند بشكل مؤقت بدءا من غد الثلاثاء حتى 31 من ديسمبر الجارى.

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