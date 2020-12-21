روسيا : لقاح سبوتنيك فعال ضد السلالة الجديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قال مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن فعالية لقاح "سبوتنيك -V" الروسى لكورونا وصلت إلى 95% بعد 42 يوما من التجارب.
وتبلغ تكلفة جرعة واحدة من اللقاح الروسى أقل من 10 دولارات للتوزيع فى الأسواق الدولية.
ويقوم صندوق الاستثمار الروسى، الذى يطور اللقاح، بتوسيع الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين لإنتاج اللقاح لأكثر من 500 مليون شخص فى عام 2021.
وكانت روسيا قد أعلنت، فى أغسطس الماضى، تسجيل أول لقاح فى العالم ضد "كوفيد-19"، وأعلنت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية، إيلينا بايبارينا، الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V"، تظهر أن فعاليته عالية للغاية.
وفى وقت سابق من اليوم أيضا، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة.
وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك فى مؤتمر صحافى بشأن لقاحات كورونا إن الأدلة أثبتت أن فوائد لقاح فايزر أكبر من أضراره، مشيرة إلى أنه لا أدلة على عدم فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة الجديدة".
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