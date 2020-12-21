جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" مساء يوم الاثنين، بأن جميع دول الاتحاد الأوروبى ستفرض حظر السفر على المملكة المتحدة حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" مساء يوم الاثنين، بأن جميع دول الاتحاد الأوروبى ستفرض حظر السفر على المملكة المتحدة حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء. وأضافت، بحسب "روسيا اليوم"، أنه سيتم إعفاء السيارات والشاحنات من الحظر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دول الاتحاد الأوربى تتفق على حظر التنقل مع بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.