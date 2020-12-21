- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتقوم هيئة تنظيم الأدوية فى أوروبا اليوم الإثنين بتقييم لقاح كورونا الذى طورته شركة فايزر Pfizer الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك BioNTech، كما أنها ستعطى الضوء الأخضر لوضع أوروبا فى طريقها لبدء التطعيم فى غضون أسبوع، وذلك بحسب ما ذكر موقع "France24".
وقالت دول الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا، إنها تخطط لبدء التطعيم اعتبارًا من 27 ديسمبر فى الوقت الذى تحاول فيه أوروبا اللحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا حيث بدأت التطعيمات بلقاح فايزر فى وقت سابق من هذا الشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدواء الأوروبية : نرجح فعالية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.