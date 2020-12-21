الدواء الأوروبية : نرجح فعالية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتقوم هيئة تنظيم الأدوية فى أوروبا اليوم الإثنين بتقييم لقاح كورونا الذى طورته شركة فايزر Pfizer الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك BioNTech، كما أنها ستعطى الضوء الأخضر لوضع أوروبا فى طريقها لبدء التطعيم فى غضون أسبوع، وذلك بحسب ما ذكر موقع "France24".

وقالت دول الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا، إنها تخطط لبدء التطعيم اعتبارًا من 27 ديسمبر فى الوقت الذى تحاول فيه أوروبا اللحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا حيث بدأت التطعيمات بلقاح فايزر فى وقت سابق من هذا الشهر.