نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل تولي "بايدن" الحكم.. القضية الفلسطينية "شوكة" وخبراء يعلقون الآمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة باتت تفصلنا عن دخول جو بايدن البيت الأبيض وتولي سدة الحكم ويصبح بذلك سيد البيت الأبيض الجديد، ومع دخول بايدن وحكمه للولايات المتحدة الأمريكية تكون هناك العديد من القضايا المطروحة على طاولته.

ومن بين أبرز القضايا التي يهتم بها الوطن العربي أجمع ومصر على وجه الخصوص هي القضية الفلسطينية وطريقة حلها، هذه القضية التي تؤرق كل عربي على الإطلاق فالأشقاء الفلسطينيين هم أخوة المصريين ومصر دائما ما تحمل على عاتقها منذ عام 1948 الدفاع عن فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وهناك أيضا بعض الأسئلة المطروحة على الساحة أيضا وهي هل سوف تتعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع حركة حماس وهي بدورها أحد أذرع إيران والمثيرة للقلق والبلبلة في المنطقة أيضا.

مؤشرات إيجابية

وبناءا على ما سبق، علق الدكتور علاء عزت أبو زيد ، الباحث المختص في الشأن الأمريكي في تصريحات خاصة لـ "الفجر":" إن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية, يجعل المنطقة معرضه إلي تحولات هامة: من الممكن أن تودي برئيس الوزراء الاسرائيلي (بنيامين نتنياهو), خصوصاً في ظل المؤشرات حول حل الكنيست في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف "أبو زيد":"هناك مؤشرات إيجابية من كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ برغبتهما بالعودة إلى محادثات السلام برعاية أمريكية، فقد دعا الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولى للسلام مطلع العام (2021م)، وقبوله استلام أموال المقاصة الفلسطينية، وما ترتب عليها من عودة إلى التنسيق بين الجانبين، يُهيئ المنطقة إلى الدخول في محادثات جديدة برعاية الولايات المتحدة، أما بخصوص الحل العادل فإن الانقسام الفلسطيني بين شطرى الوطن, وحالة الشرذمة العربية, لا تبشر بحلول عادلة, على مبدأ: عدم توازن القوة)".