استعلام عن العلاوات الخمس بواسطة الرقم القومي دفعة يناير 2021

استعلام عن العلاوات الخمس يبحث الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات عن العلاوات الخمسة، حيث يصدر سؤال كيفية الاستعلام عن صرف العلاوات الخمسة في جميع محركات البحث في الفترة الأخيرة، ولقد خُصص موقع الوزارة الالكتروني التابع لهيئة التأمينات والمعاشات ليتم من خلاله استعلام أصحاب المعاشات عن هذه العلاوات الخمسة، التي قد أعلنتها الهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وقد جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر بضرورة انتهاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والانتهاء من صرف العلاوات للمواطنين المستحقين ومن المقرر صرفها على ٤ دفعات وقد تم تسليم دفعتين منهم للمواطنين المستحقين.

قامت هيئة التأمينات والمعاشات بالإعلان عن تفعيل الرابط الخاص بها ليتمكن المواطنين من الاستعلام إلكترونياً عبر الإنترنت، حفاظا على صحة المواطنين والحفاظ على السلامة العامة للمجتمع المصري نظرا لانتشار الجائحة المستجدة التي اجتاحت البلاد، وقد أوضحت الهيئة عن ضرورة اتباع عدة خطوات ليتمكن المواطن من الاستفسار عن العلاوات الخمس كما أقرها رئيس مجلس الوزراء وهذه هي الخطوات كالآتي:

أولاً: يجب الدخول على رابط موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

يجب على المواطن كتابة كل البيانات المطلوبة من الاسم والرقم القومي

وبعد ذلك يجب الضغط على “إرسال طلب الاستعلام” للحصول على كافة التفاصيل المخصصة عن العلاوات الخمس المستحقين.

استعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى للمواطنين المستحقين

كيفية صرف العلاوات الخمس

صرحت هيئة التأمينات الاجتماعية إنه سيتم صرف العلاوات الخمس للمواطنين المستحقين بقدر ربع سنوي عن القيمة المالية المتجمدة من العلاوات الخمس، وتتم وفق القيمة الشهرية لصاحب المعاش المستحق في فترة خروجه على المعاش، ولكن لم يحصل المواطن على هذه القيمة المالية ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف العلاوة على ٤ دفعات وقد تم صرف دفعتين منهم كزيادة شهرية على المعاش دفعة في شهر يوليو الماضي، ودفعة ثانية في شهر أكتوبر الماضي، والدفعة الثالثة ستكون فى شهر يناير ٢٠٢١ المقبل والدفعة الرابعة ستكون في شهر أبريل ٢٠٢١ المقبل ومن هنا يكون قد تم عرض رابط استعلام عن العلاوات الخمسة وخطوات الاستعلام، وفي حال وجود أي مشكلة في موقع الاستعلام، يُمكن ترك الرقم القومي بتعليق أسفل المقال، وسيقوم الدعم الفني للموقع بالرد عليك بكافة البيانات الخاصة بصاحب الرقم.