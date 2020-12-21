طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا free fire و الحصول على ألاف الجواهر مجاناً ، تعد لعبة فري فاير واحدة من أنجح ألعاب الفيديو في العالم، ولأن اللاعبين يواجهون منافسة شرسة، فهم بحاجة إلى الدعم، ويكون هذا الدعم بشحن المجوهرات عن طريق شراء المجوهرات أو الحصول عليها. طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجانا ما هي جواهر فري فاير تتيح لك هذه العملة الثمينة شراء مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل، بحيث يمكنك إظهار قوتك في اللعبة.

و يمكنك الحصول على ملابس رائعة بالإضافة إلى عناصر فردية مثل الملابس والمركبات والأسلحة، والتي يتوهج بعضها و يجعلك البعض الآخر فريدًا.

على الرغم من أنه يمكنك الحصول على جواهر Garena Free Fire مجانًا، إلا أنه ليس بالأمر السهل، وعادة ما يكون المبلغ الذي تكسبه أقل بكثير من المصادر الأخرى (مثل المشتريات المباشرة). طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجانا للحصول علي الجواهر مجاناً يجب اتباع الخطوات بطريقة صحيحة وهذه الخطوات هي :-

أولاً ندخل على برنامج جوجل بلاي من خلال الهاتف .

للاستفادة من جميع النقاط تحول المتجر إلى حساب أمريكي .

ومن ثم تبدأ النقاط بالعد وذلك من خلال التطبيقات التي يتم تحميلها ومن خلالها تحصل على الجواهر وسف يظهر لك عروض اضغط على كلمة إلغاء التي تظهر أمامك بعد دخول التثبيت والنقر على إلغاء .

نقوم بفتح عروض التي تخص الجواهر وذلك من خلال تحويل نقاط الرصيد الموجودة في بطاقة المتجر .

وأخيراً نحصل على الجواهر وذلك من خلال الرصيد الخاص في جوجل بلاي . طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجانا ما هي جواهر فري فايرطريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجانا كيف تحصل على جواهر فري فاير الطريقة الرسمية هي شراء البضائع من خلال المتاجر الرسمية أو بعض متاجر الطرف الثالث التي تقدم خصومات وقيمًا أقل، أو من خلال طرق الدفع التي تقدمها بلدك / منطقتك.

أسرع طريقة للحصول على الماس هي شراء الماس مباشرة من متجر الألعاب ، حيث يمكنك شراء ما يصل إلى 100 ماسة مقابل 0.99 دولار (0.99 جنيه إسترليني)، أو ما يصل إلى 5600 جوهرة مقابل 48.99 دولارًا (48.99 جنيه إسترليني).

هناك نوعان من العضويات التي يمكن أن توفر لك جواهر مجانية، حيث تبلغ رسوم العضوية الأسبوعية 1.99 دولارًا أمريكيًا (1.99 جنيه إسترليني)، والتي يمكن أن توفر 420 جوهرة.

بينما تبلغ رسوم العضوية الشهرية 7.99 دولارًا أمريكيًا (7.99 جنيهًا إسترلينيًا)، والتي توفر 1900 جوهرة، و يمكنك إما شرائها أو شراء شارة S-VIPوضاعف الجواهر التي تمتلكها. كيف تعمل جواهر فري فاير الجواهر هي العملة الرسمية في Garena Free Fire فهي تتيح لك شراء مستحضرات التجميل التي تريدها مباشرة، أو المقامرة بها، على أمل الحصول على السلع الرخيصة التي تريدها باستخدام وظيفة Luck Royale

يرجى ملاحظة أن ميزة Luck Royale توفر أحيانًا ملابس لا يمكنك شراؤها بالكامل، لذلك إذا كنت تحب عنصرًا معينًا، فقد تضطر إلى التعود على فكرة الابتعاد عن المقامرة بالأحجار الكريمة. كيف تحصل على جواهر فري فايركيف تعمل جواهر فري فاير وفي نهاية هذا الموضوع قد قدمنا لكم أبرز النقاط عن لعبة جواهر فري فاير، وماهي تلك الجواهر، وكيف يتم استخدامها في لعبة فري فاير، وكيفية الحصول عليها في اللعبة.

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