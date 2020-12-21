الصحة العالمية : السلالة الجديدة من كورونا ليست خارج السيطرة

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك فى مؤتمر صحافى بشأن لقاحات كورونا إن الأدلة أثبتت أن فوائد لقاح فايزر أكبر من أضراره، مشيرة إلى أنه لا أدلة على عدم فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة الجديدة".

كما أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الاثنين، أن لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت قناة "العربية".

وفى وقت سابق، قال مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن فعالية لقاح "سبوتنيك -V" الروسى لكورونا وصلت إلى 95% بعد 42 يوما من التجارب.