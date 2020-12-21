الكرملين يرد على اتهامات أمريكا : الخوف من روسيا وراء كل اتهام

جدة - نرمين السيد - نفت روسيا مجددًا، اليوم الإثنين، اتهامات بوقوفها وراء سلسلة الهجمات الإلكترونية المتطورة التى استهدت المؤسسات الأمريكية، إذ اعتبر الكرملين أن تلك الاتهامات لا أساس لها، وتندرج فى إطار الخوف من روسيا.





وفى تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن هذه الهجمات الإلكترونية "لا علاقة لها بنا، لأن روسيا ليست متورطة فى هذه الهجمات"، مضيفًا أن "جميع الاتهامات بالتورط الروسى لا أساس لها على الإطلاق وتندرج ضمن استمرار الإرهاب الأعمى من روسيا الذى نلاحظه فى كل حادث". واتهم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الإثتين الماضى، روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكترونى الكبير الذى طال وكالات حكومية أمريكية، قائلاً إن موسكو متورطة فى الهجمات، وأن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية. واتهمت مصادر أمنية أمريكية مجموعات من القراصنة الروس، تابعة للأجهزة الأمنية الروسية، بالمسؤولة عن عملية اختراق واسعة النطاق ضد الأهداف الأمريكية.

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