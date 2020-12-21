الصحة العالمية: بريطانيا أكدت لنا عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقنى المعنى بكوفيد-19 فى منظمة الصحة العالمية، بحسب "روسيا اليوم"، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه "ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت".

كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة ولكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها فى ارتفاع حاد فى حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" هناك.