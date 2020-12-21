بريطانيا: سننهى الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر  

جدة - نرمين السيد - أعلنت بريطانيا أنها ستنهى الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر، بعد أن ناشدتها رئيسة وزراء اسكتلندا تمديدها بسبب المضاعفات الناجمة عن سلالة كورونا الجديدة.





وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون اليوم الاثنين، بحسب "روسيا اليوم" :"موقفنا من الفترة الانتقالية واضح، ستنتهى فى 31 ديسمبر، ويظل هذا هو موقفنا". وأضاف قائلا: "نحتاج إلى التصديق على أى اتفاق قبل الأول من يناير، وهو ما يعنى أن الوقت ضيق، وهذا هو السبب فى أن مفاوضينا يواصلون العمل الدؤوب".

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