رئيس وزراء بريطانيا يحذر العالم من سلالة كورونا الجديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستعمل على تتبع سلالة كورونا الجديدة.

وبشأن إغلاق البلاد الحدود وتعليق الرحلات مع بريطانيا، قال جونسون:"نتفهم قلق جيراننا بشأن السلالة الجديدة من كورونا، ونحن نعمل على وقف انتشارها". وأكد أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتقل بسرعة شديدة من أمة إلى أخرى.

وأضاف:"نجحنا في إعطاء لقاح فايزر ضد كورونا لنصف مليون بريطاني حتى الآن".

وتابع:"كنا على استعداد لسيناريو إغلاق حدود بريطانيا".

وواصل:"قدمنا كافة المعلومات اللازمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الجديدة لكورونا. سنبذل قصارى جهدنا لإعادة التلاميذ إلى المدارس في شهر يناير لكننا سنمتثل لرأي المختصين".